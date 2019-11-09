İran Dışişleri Bakanı Zarif, EİT üyesi ülkeler arasındaki ekonomik ilişkilerin gelişmesine vurgu yaptı

Türk halkı ve hükümetine sıcak misafirperverliği nedeniyle teşekkürlerini bildiren Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, 'Ekonomik İş Birliği Teşkilatı bölgemizde ekonomik dayanışma ve birliktelik için büyük bir potansiyeldir. İlk önceliğimiz barış ve istikrarın yaygınlaştırılması, bölge halklarının refahı ve ortak değerlerinin güçlenmesi olmalıdır' değerlendirmesinde bulundu.

EİT'nin 500 milyonluk nüfusu, olağanüstü stratetik coğrafi konumu, enerji ve maden kaynakları, gelişmiş insan kaynakları, büyük ticari pazarı ve tarihi ve kültürel değerleri ile bölge halkları arasında gereken tam kapsamlı iş birliği için herşeye sahip olduğunun altını çizen Zarif, 'Milli para birimleri ile mali işlem, masrafların düşürülmesi, gecikmelerin ortadan kaldırılması ve gümrük terhis işlemlerinin hızlandırılması, EİT üyesi ülkeler arasında ticaretin büyümesinde etkin yollardan birkaçıdır' dedi.

Turizm alanında tüm üyelerin yararlanmasını sağlayacak mekanizmaya sıcak baktıklarının altını çizen Zarif, 'İran İslam Cumhuriyeti, Ekonomik İş Birliği Teşkilatı'nın kurucularından biri olarak reform sürecini destekliyor ve bu bağlamda çıkarların korunması ve endişelerin giderilmesi yönünde en çok esnekliği göstermiştir' diye konuştu.

EİT'nin İran için özel önem taşıdığını açıklayan Zarif, 'EİT ve diğer bölge içi anlaşma ve mekanizmalar, tüm tarafların yararlanması ve bölge halklarının gelişmesi için tam kapsamlı uygulanmalıdır. Bu süreç dünyanın diğer bölgelerinde yaşanmıştır' diye ekledi.