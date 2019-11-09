Bankacılık ve petrol yaptırımlarının kaldırılması ile Nükleer Anlaşma yeniden tam kapsamlı uygulanabilir

Moskova'da düzenlenen Nükleer Silahların Yayılmasını Önleme Konferansı'na konuşmacı olarak katılan Dışişleri Bakan Yardımcısı Irakçı İRNA muhabirine yaptığı açıklamada, 'İran'ın koşulları tamamen açıktır ve açıkça Cumhurbaşkanı Ruhani tarafından ilan edilmiştir. Biz uygulanan yaptırımların kaldırılması takdirde Nükleer Anlaşma'yı teniden tam olarak hayata geçirmeye hazırız' diye konuştu.

Bankacılık ve petrol üzerine konulan yaptırımların kaldırılmasının öncelik olduğunun altını çizen Irakçı, ambargoların lağvedilmesi halinde İran'ın tam olarak bu anlaşmaya geri döneceğini dile getirdi.

İran'ın duruşu ile iradesinin açık olduğuna değinen İranlı yetkili, İran'ın taleplerinin karşılanmadığı durumda nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini düşürmeye devam edeceklerini söyledi.

İran-Rusya görüşmeleri sürüyor

Moskova'da Rus yetkililerle yoğun görüşmeler gerçekleştirdiğine de işaret eden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı, 'Ruslarla görüşmelerimiz ciddi ve yoğundur. Onlarla Nükleer Anlaşma'ya ilişkin meseleler başta olmak üzere diğer uluslararası konular hakkında da sürekli istişare ve görüşme halindeyiz' diye vurguladı.

İran ve Rusya'nın bütün konularda yakın ve etkin bir yakınlık içinde olduğunu bildiren Irakçı, 'Bu görüşmeler, bölgede istikrar ve barışın güçlenmesine katkıda bulunmuş ve ABD ve İsrail'in politikalarına karşı koymakla birlikte bölgede huzurun artması ile sonuçlanmıştır' diye ekledi.