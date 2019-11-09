Sorumluluk ve haklarımız arasında dengeyi korumak için, Nükleer Anlaşma taahhütlerimizi azalttık

Gazetecilerin Fordo Nükleer Tesisi'ni gezdikten sonra düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtlayan İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Kemalvendi, 'Dördüncü adımda Fordo'da konuşlu 1044 santrifüje gaz enjekte edilmesi kararı aldık. Müfettişleri yarın buraya gelip numuneleri inceleyerek onaylayabilirler' değerlendirmesinde bulundu.

Fordo'da nükleer maddelerin bulunmadığına işaret eden İranlı yetkili, 'Nükleer Anlaşma gereği Fordo'da nükleer maddelerin bulunmaması gerekiyor. 11 yıldı bu iş eksik kalmıştı ancak birkaç gün önce 2 ton UF6 buraya nakledilerek bir mesaj vermeye çalıştık' diye konuştu.

İran'ın uranyum zenginleştirme kapasitesinin halihazırda 8600 SU olduğunu açıklayan Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü, 'Fordo'nun eklenmesiyle bu kapasite 9500 SU'ya çıkarılacak. Bundan böyle zaman bizim lehimize işliyor ve hem makinelerimiz ve hem rezerv miktarımzda artış yaşanacak' diye belirtti.

Kemalvendi konuşmasını şöyle noktaladı:

'Yarından itibaren Buşehr Nükleer Santrali'nde beton dökme işleri yapılacak. Bu iş en az iki yıl sürecektir. Bu dünyaya güzel bir mesaj veriyor: ABD'nin baskısı ve uyguladığı yaptırımlara karşın, faaliyetlerimizi sürdürüyoruz.'