12. İran Yöresel Müzik Festivali'nde Türk müzik grubu sahne aldı

Halkın yoğun katılımıyla Kirman'da düzenlenen 12. İran Yöresel Müzik Festivali'nde İran'ın Horasan, Azerbaycan, Beluçistan ve diğer birçok bölgesinden yerli müzisyenler ve müzik halk grupları, sahenede olağanüstü performanslarıyla katılımcıları coşturdu.

İranlı müzik gruplarından sonra sahne alan Abdullah Sezikli ve ekibi, müzik performanslarıyla Türkiye havasını estirdi.

Sezikli'den sonra Anadolu Aşıklar Derneği Başkanı ve Türk Halk Müziği'nin önde gelen isimlerinden Ozan Nihati, okuduğu şiirler ve gösterdiği müzik yeteneğiyle gönüllere taht kurdu. Ozan Nihat, İran halkı ve kültürüne dolu dolu selamlar vererek, İran halkının konukseverliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

12. İran Yöresel Müzik Festivaki, 7 Kasım'da İran'ın güneyinde yer alan tarihi Kirman şehrinde başladı. Festivale katılan 280 sanatçıdan 13'unu yabancı sanatçar oluşturdu.