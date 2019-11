Her türlü tehdide karşılık vermeye hazırız

İran Ordusu Bilgilendirme Dairesi'nden yapılan açıklamaya göre, İran Genelkurmay Başkanı Amiral Habibullah Seyyari, yaptığı açıklamada, ABD Devlet Başkanı'nın son günlerde yine İran'a karşı askeri operasyondan bahsettiğine değinerek, 'Düşmanlarımız son 41 yılda daima bu laflaerı etmişler. Biz tecrübeli ve direbçli bir halkız ve birçok inişli öıkışlı gelişmeler yaşayan bir halk olarak, onları iyice tanıyoruz. Onların zaaf ve güç noktalarını biliyoruz ve defalarca belirttiğimiz gibi, sınırlarımıza veya halkımızın çıkarlarına bir saldırı gerçekleşmesi durumunda, düşmanın geleceği kendisinin düşünmesi konusunda gerekli ikazlarda bulunmuşuzdur' değerlendirmesinde bulundu.

Düşmanın İran Silahlı Kuvvetleri'nin bölge ve dünya çapında çok güçlü ve her daim hazır olduğunu bildiğinin altını çizen Amiral Seyyari, 'Bu gücümüz kolaylıkla elde edilemedi ve biz her türlü tedide karşılık vermeye hazır olduğumuzu her zaman bildiriyoruz' diye konnuştu.

İran Ordusu'nun yaptırımlara rağmen kendi kendine yeter hale geldiğine dikkati çeken Amiral Seyyari, 'Bugün Ordumuzun tüm yaptırımlara rağmen kendi kendine yettiği için gurur duyuyoruz. Kara, hava ve deniz alanında tüm gerekli ekipmanlarımızı bütün boyutlarda elde edip temin etmeye gücümüz yetiyor' diye ekledi.