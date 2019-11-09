İranlı sporcu Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda şampiyon oldu

İran'ın güneyinde Fars Körfezi kıyısında yer alan Hürmüzgan ili Vücut Geliştiröe Kurulu Başkanı Hüseyin Ahlakipur, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, Milli sporcumuz Muhsin Pursabir'in BAE'de düzenlenen Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda muhteşem performansıyla şampiyon olduğunu ve latın madalya kazandığını açıkladı.

Pursabir'in Hürmüzgan iline bağlı Rudan ilçesinden olduğunu kaydeden Ahlakipur, 'Pursabir, klasik kategoride dünya şampiyonu olarak ülkemiz ve ilimizi gururlandırdı' dedi.

Pursabir'in bu yıl İran genelinden 470 sporcunun katılımıyla Zencan'da düzenlenen İran Vücut Geliştirme Şampiyonası'nda birinci olarak Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'na İran temsilcisi olarak aktıldığını belirten Hürmüzgan Vücut Geliştirme Kurulu Başkanı Ahlakipur, Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası'nın 8 Kasım'da BAE'nin Füceyre kentinde başladığını duyurdu.