Nükleer Anlaşma'nın korunmasına yönelik müzakere ve görüşme yolu açıktır

Ekonomik İş Birliği Teşkilatı 24. Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere Türkiye'ye gelen Dışişleri Bakanı Zarif, havalimanında yaptığı açıklamada, 'Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütlerimizi azaltmanın dördüncü adımını attık. Daha önce de karşı tarafların eylemlerinden bir sonuç çıkmadığı durumda, anlaşma kapsamındaki taahhütlerimizi azaltmanın dördüncü adımını atacağımızı duyurmuştuk' dedi.

İran'ın Nükleer Anlaşma gereği adımlar attığını belirten İranlı yetkili, 'Bu adımlarımızı ABD'nin kendi taahhütlerini çiğnediği ve AB'nin anlaşma gereği taahhütlerini ifa etmediği için atmakla beraber, görüşmelerimize devam ediyoruz' değerlendirmesinde bulundu.

Zarif açıklamasının sonunda şöyle konuştu:

''Nükleer Anlaşma'nın korunmasından yana olan taraflarla görüşmekteyiz. Fransızlar bu çerçevde görüşmelere deavm ediyor ve biz görüşme ve anlaşma yolnuu açık tutmuşuz'.