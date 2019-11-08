Depremde zarar gören 455 ailenin iskanı sağlandı

Deprem sonrası Cumhurbaşkanı Ruhani ve Birinci Yardımcısı Ishak Cihangiri, Doğu Azerbaycan valisi ile yaptıkları telefon görüşmesinde depremden zarar görenlerin acil şekilde ihtiyaçlarının giderilmesi için tüm imkanların seferber edilmesi direktifi verdiler.

Bu doğrultuda acil şekilde depremden zarar gören köylere çadır, ısınma ihtiyaçlarını giderecek sobalar, battaniye, su, erzak, su ve diğer malzemeler gönderildi.

Depremden 6 kent ve 145 köy etkilenmiştir ve şu ana kadar en büyüğü 4.8 büyüklüğünde olan 40 artçı deprem yaşanmıştır.

Depremde 6 kişi hayatını kaybederken 312 kişi yaralandı fakat yetkililerin bildirdiğine göre bunlardan sadece 12’si hastanelerde tedavi altına alınmıştır.

Merkez üstü Doğu Azerbaycan’ın Terek kenti olan 5.9 şiddetindeki deprem İran’ın Doğu ve Batı Azerbaycan, Gilan, Zencan ve Erdebil’i salladı.

Yerel saatle 02:17:03’te (Türkiye saati ile 01:43:03) gerçekleşen deprem 8 kilometre derinlikte oldu.

Yetkililer hasar tespit çalışmalarının da başladığını ve 80 köyde hasar tespit çalışmasının tamamlandığını bildirmekteler.

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2012