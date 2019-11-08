Rusya: Amerika’nın İran ile ilgili tutumu tahrip edicidir

Moskova, IRNA- Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Maria Zahareva, Amerika’nın İran ile ilgili tutumunun tahrip edici ve dar görüşlü olduğu belirtti.

Zahareva, Moskova’da düzenlediği basın toplantısında, ‘’Eğer Amerika nükleer anlaşma önündeki engellemeleri durdursaydı, İran taahhütleri azaltma yönündeki 4. Adımı atmazdı. ‘’ dedi. Zahareva, İran olmaksızın Ortadoğu bölgesinde kalıcı güvenlik sistemi temeli atmanın ve Suriye, Irak ve Afganistan’daki durumun tespitinin mümkün olmadığını söyledi. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Salı günü İran’nı nükleer anlaşma çerçevesinde bazı taahhütlerini azalttığına dair 4. Adımı açıkladı. Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012