Irakçi: İran’ın menfaatleri bir anlaşmanın korunmasından daha önemlidir

Nükleer silahların yayılmasını önleme 5. Konferansına katılmak için Moskova’da bulunan Irakçi, hiçbir ülkenin İran’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) koruması için iyi niyetinde şüphesi olmadığı ve herkesin de İran’ın KOEP menfaatlerinden yararlanmaması durumunda taahhütlerini azaltmaya devam edeceğini bildiğini söyledi.

İran menfaatlerinin bir anlaşmayı korumadan daha önemli olduğunu ifade eden Irakçi, ‘’İran bir taraftan KOEP çerçevesindeki taahhütlerini yerine getirme yönündeki iradesini göstermiştir diğer taraftan da diğer ülkelerin taahhütlerini yerine getirmemeleri durumunda taahhütlerini azaltacağını şeffaf şekilde göstermiştir.’’ dedi.

Irakçi, İran’ın yeterince diplomasiye fırsat verdiğini ve şartların değişmemesi durumunda taahhütlerini azaltma yolunda hareket edeceğini söyledi.

Diplomasi için iki aylık süre verildiğini belirten Irakçi, İran’ın kendi menfaatlerini korumadaki ciddiyetinin herkes tarafından bilindiğini söyledi.

Bir çok Avrupa ülkesinin de Amerika’nın tek taraflı politikalarını mahkum ettiğini ifade eden Irakçi, bu tek yönlü politikalar karşısında bütün dünyada bir hareket şekillendiğini ve her gün güçlendiğini söyledi.

KOEP’inn bu hareketin simgesi olduğunu ifade eden Irakçi, bu konunun tüm uluslararası alanlarda konuşulduğunu söyledi.

3 gün sürecek konferansa 40 ülkeden 250 uluslararası şahsiyet katılmaktadır. Konferansa UNODA, CTBTO ve IAEA gibi uluslararası kuruluşların temsilcileri de katılacaktır.

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2012