Riyabkov: İran’ın Hürmüz Barış planını destekliyoruz

IRNA’ya açıklamada bulunan Riyabkov, İran planının tüm bölge ülkelerini kapsadığını ve Rusya’nın da aynı anda bölge ülkeleri ile öneride bulunduğu Fars Körfezi için güvenlik planı ile iletişim halinde olduğunu söyledi.

Rusya son zamanlarda Fars Körfezinde gerginliklerin azaltılması için Fars Körfezi Güvenlik planını sunmuştur. Plan tüm Fars Körfezi ülkelerini ve BM Güvenlik Konseyi üyelerini kapsamakta ve ana hedefi bölge dışı güçlerin Fars Körfezinden çıkarılmasıdır.

Bu plan genel hatlarıyla Cumhurbaşkanı Ruhani’nin BM Genel Kurulunda sunduğu Hürmüz Barış Planına benzerlikleri bulunmaktadır.

İran cumhurbaşkanı son zamanlarda bazı bölge ülkelerine mektuplar göndermiştir ve uzmanlar bu mektupların da bölge güvenliğinin bölge dışı güçleri olmaksızın sağlanması yönünde olduğunu ifade ediyorlar.

Hükümet sözcüsü Ali Rabii geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, yazılan mektupların Bahreyn ve Arabistan liderlerine hitaben olduğunu, İran’ın her zaman bölgede barış ve istikrar istediğini ve mektupların da bundan dolayı yazıldığını söyledi.

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2012