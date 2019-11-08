Nükleer silahların yayılmasını önleme 5. Konferansı İran’ın katılımıyla başladı

Rusya Güvenlik ve Enerji Merkezi Başkanı Anton Khlobkov konferansın başında, Kapsamlı Ortak Eylem Planının (KOEP) iyi durumda olmadığını belirtti.

Kholobkov, kısa v orta menzilli füzeleri yasaklayan anlaşmanın süresinin dolduğunu belirterek, Start iki anlaşması ve Kuzey Kore’nin silahsızlanma müzakerelerinin sonucunun belli olmadığını söyledi.

Irakçi, İran nükleer anlaşması ile ilgili panelde KOEP’in son durumunu anlatacaktır.

3 gün sürecek konferansa 40 ülkeden 250 uluslararası şahsiyet katılmaktadır. Konferansa UNODA, CTBTO ve IAEA gibi uluslararası kuruluşların temsilcileri de katılacaktır.

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2012