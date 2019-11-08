IRNA, OANA’nın bir sonraki dönem başkanlığına seçildi

IRNA Genel Müdürü Seyyid Ziya Haşimi, yaptığı açıklamada, ‘’IRNA, OANA’nın eski bir üyesi olarak, her zaman OANA hedeflerinin gerçekleşmesi için çalışmıştır ve günümüzde medya, ilerlemek için toplu işbirliğine ihtiyaç duymaktadır. ‘’ dedi.

Genel Kurulda, OANA Dönem Başkanlığı Azerbaycan Resmi Haber Ajansından (AZERTAC) 3 yıllığına YONHAP'a geçecek ve 2019-2022 dönemi OANA Yönetim Kurulu ile 2022-2025 OANA Dönem Başkanı seçilecek.

Kurul kapsamında uluslararası medya ve akademi dünyasından temsilcilerin çeşitli sunumlar yapacağı "Gazetecilik için Yeni Zorluklar: Teknolojik İnovasyon ve Güven Sorunları" ana başlıklı bir konferans da düzenlenecek.

Asya-Pasifik Haber Ajansları Birliği OANA, dünya nüfusunun yarısından fazlasının bulunduğu bir bölgede, haber ajansları arasında doğrudan ve serbest haber değişimini sağlamak amacıyla 1961'de Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütünün (UNESCO) inisiyatifiyle kuruldu.

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