İran, bölgenin güçlü aktörüdür

217 sayfalık raporda, ‘’İran her zaman fırsatları en iyi şekilde kullanmıştır. İran çatışmaya girdiğinde yöntemini çok dikkatlice ve hesaplı şekilde durumun daha vahim hale almasını ve ülkenin tehlikeye atmasını önlemek için seçmektedir. ‘’ ifadesi yer aldı.

Raporda, batılı analistlerde İran’ın vekalet savaşlarını desteklediği iddiası olduğu belirterek, İran’ın 3. Gruplar üzerindeki nüfuzunu arttırmak iççin fırsatlardan yararlanmakta olduğu ifade edildi.

Araştırmaya göre, İran’ın başarısının nedenlerinden birinin siyasi ve askeri liderliğinin kesintisiz olması olduğu belirtilerek, İran Rehberinin 1989 yılından bu yana sürekli bir şekilde ülkenin stratejisinin korumakta olduğu ve askeri komutanların da uzun süre makamlarını korudukları ve bölgedeki İran rakiplerinin hiç birinde böyle bir süreklilik olmadığı ifade edildi.

Raporda, İran’ın bölgede, dünyanın üzerinden hesap açması gereken bir güce dönüştüğü ifade edildi.

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2012