İran: Amerika’nın tek yönlü politikaları dünya güveliği için en büyük tehdittir

BM Genel Kurulunda Amerika’nın Küba aleyhine uyguladığı tek yönlü politikalara karşı düzenlenen oturumda konuşan Al-i İshak, tek yönlü politikaların önemli göstergelerinden birinin tek taraflı zorba uygulamalar ve müdahaleci dış politika olduğunu söyledi.

Bu politikaların ilerletilmesi için tek taraflı yasaklar ve ambargolara değinen Al-i İshak, bu politikaların dünya barış ve refahı için engel olduğunu söyledi.

Amerika’nın 60 yıldan beri Küba’ya uyguladığı ambargoların bir ülke aleyhine uygulanan en uzun süreli ceza olduğunu ifade eden Al-i İshak, İran ve Küba’nın kendi bağımsızlıklarında ısrar etmeleri için bedel ödediklerini ve İran’ın da İslam Devriminin zaferinden bu yana ambargolar altında olduğunu söyledi.

ABD’nin mevcut yönetiminin İran aleyhine ilaç ve tıbbi teçhizat alımlarını da hedef aldığını ifade eden Al-i İshak, hastalar, kadınlar, çocuklar, fakir kesimler, mülteciler tüm uluslararası hukuk kurallarına rağmen Amerika’nın ekonomik terörizminin hedefi olduğunu söyledi.

Al-i İshak, Amerika’nın İran aleyhindeki ekonomik savaşın sadece İran halkı hedef almadığını ve dünya ticaretine de zarar verdiğini söyledi.

Twitter'da Takip Ediniz. @Irna_Turkish

2012