İran’ın Kuzey Batı depreminde şu ana kadar 5 kişi hayatını kaybetti

Halidi, IRNA’ya yaptığı açıklamada, olayda 5 kişinin hayatını kaybettiğini ve 312 kişinin de yaralandığını belirterek, yaralıların çoğunun ayakta tedavilerinin yapıldığını belirtti.

Halidi, depremden sonra bölgedeki tüm hastanelerin hazır vaziyette olduğunu ve deprem bölgesine onlarca ambulans sevk edildiğini söyledi.

Merkez üstü Doğu Azerbaycan’ın Terek kenti olan 5.9 İran’ın Doğu ve Batı Azerbaycan, Gilan, Zencan ve Erdebil’i salladı.

Yerel saatle 02:17:03’te (Türkiye saati ile 01:43:03) gerçekleşen deprem 8 kilometre yer altında oldu.

Doğu Azerbaycan kriz yönetim merkezi başkanı Mohammad Bager Honer, depremin şiddetinin Tebriz ve diğer kentlerde hissedildiğini ve depremin hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Deprem sonrası şu ana kadar en az 30 artçı deprem vuku bulmuştur.

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2012