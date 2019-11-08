Garipabadi: İran nükleer tesislerinin güvenliğini tehlikeye atacak durumlara göz yumamaz

Garipabadi, Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Yönetim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, bir UAEK denetçisinin Natanz tesislerine girişinin önlenmesi ile ilgili açıklamada bulundu.

28 Ekim 2019’de bir grup denetçinin Natanz tesisini ziyaret ettiğini belirten Garipabadi, denetçilerin mutat denetimlere tabi tutulduklarını bu denetimlerim amacının nitrat içeren patlayıcı madde ağırlıklı olduğunu ifade etti.

Denetim yapan makinelerin bir kadın denetçinin üzerinde yoğunlaşarak alarm verdiğini ifade eden Garipabadi, bu şahsın defalarca ve daha detaylı aranmasında her seferinde alarm verildiğini ve bundan dolayı kendisinin Natanz’a girilmesinin önlendiğini söyledi.

Garipabadi bu denetçinin rızası ve kendisi ile diğer denetçiler ve UAEK’nın koordinasyonu ile bu şahsın yaşadığı yerin incelendiğini ve eşyası ile ilaçlarının kontrol edildiğini ve bu şahsın boş çantasından alarm verildiğini ve UAEK yetkililerinin onayı ile bu çantadan örnek alındığı ve mühürlendiğini söyledi.

Olayın ilk başından denetçilerin UAEK’yı olayla ilgili bilgilendirdiklerini ifade eden Garipabadi, UAEK’nın bu hususta sorumluluklarını yerine getirmesi ve olayı araştırması gerektiğini ve İran beklentisinin bu yönde olduğunu ifade etti.

Bu olay sonrası İran’ın resmi olarak bu denetçinin İran’a belirtilen denetçiler listesinden çıkarılmasını ve yeni bir denetçi atanmasını istediğini ifade eden Garipabadi, denetçilerin dokunulmazlıklarının İran tarafından bilindiğini ve bunun yıllar içinde ispatlandığını belirterek, buna rağmen İran nükleer tesislerinin güvenliğinin tehlikeye atılmasına hiçbir şekilde göz yummayacağını söyledi.

Farklı makinelerle defalarca yapılan ölçümlerin aynı sonucu gösterdiğini ifade eden Garipabadi bundan dolayı bu olayda bazı şüpheli maddelerin olduğunun kesin olduğunu gösterdiğini ve İran ile ajansın alınan örnekleri incelemelerinin bu maddeler hakkında daha detaylı bilgi vereceğini belirtti.

UAEK sözcülüğü de yaptığı açıklamada, UAEK’nın bir denetçinin Natanz tesislerine girmesine izin verilmemesi ile ilgili İran ile istişarelerine devam ettiğini bildirdi.

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2012