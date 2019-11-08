8 Kas 2019 10:03
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News Code: 83545766
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Şemhani: Avrupa ve Amerika’nın eski yöntemlere devam etmesi pişmanlıklarını sağlar

Şemhani: Avrupa ve Amerika’nın eski yöntemlere devam etmesi pişmanlıklarını sağlar

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, Avrupa ve Amerika’nın eski yol ve yöntemlerine devam etmelerinin pişmanlıklarına sebep olacağını söyledi.

Meşhed kentinde açıklamada bulunan Şemhani, ‘’İran milletinin kanuni hakları ve menfaatleri muamele konusu edilemez ve eğer Amerika ile Avrupa İran’ın geri adım atacağı umuduyla mevcut yol ve yöntemlerini devam ederlerse bunun pişmanlıktan başka sonucu olmayacaktır. ‘’ dedi.

Amerika’nın azami baskı stratejisi hedefinin direniş cephesinin iman ve iradesini sarsmak olduğunu belirterek, ‘’Amerika 4. Nesil savaş araçları kullanarak, bağımsız ülkelerde yorgunluk yaratarak onların içten çökmesini sağlamaya çalışıyordur. ‘’ dedi.

Şemhani, Amerika ve müttefiklerinin 4. Nesil savaş yöntemlerini Irak ve Lübnan’da uyguladıklarını belirterek, bu ülkelerdeki vatandaşların haklı isteklerini ülkelerin istikrarsızlığı için su istimal edildiğini ifade etti.

Şemhani, bu fitnenin de IŞİD senaryosu gibi başarısızlıkla sonuçlanacağını söyledi.

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2012

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