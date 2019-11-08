İran Uluslararası Denizcilik Kurumuna kızıl denizin güvensizliği ile ilgili ikazda bulundu

Wall Street Journal gazetesi verdiği haberde İran’ın IMO’ya gönderdiği mektupta Kızıl Denizde gemiciliği güvenliği hususunda ikazda bulunduğu ifade edildi.

Mektupta son 6 ayda 3 İran tankerine Arabistan sahillerine yakın yerlerde yapılan saldırılara işaretle bu saldırıların bir veya birkaç ülke tarafından organize edildiği ifade edilmektedir.

30 Ekim’de gönderilen mektupta saldırıların kısa aralıklarla ve yakın yerlerde gerçekleşmesine işaretle Kızıl Denizin gemiler için güvenilmez bir yere dönmesine sebep olduğu ifade edildi.

İran’ın BM nezdindeki daimi temsilciliği BM uzmanlarının Kızıl denizinde hedef alınan İran tanker SBİTY ile ilgili araştırmada yer almalarını istedi.

İran BM temsilciliği tarafında Genel Sektere gönderilen bir mektupt bu istek yer almaktadır.

Mektupta bu hususta İran’ın araştırmalara başladığı ve saldırının bir devlet eliyle gerçekleştiği ve terörist olay olduğu ifade edildi.

Tankere yapılan saldırı roket ile gerçekleştiği ve saldırı sonrası iki patlama meydana geldiği ve patlamanın ardından tankerin iki ana deposunda hasar meydana geldiği ifade edilmişti.

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2012