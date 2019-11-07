Güney Kore Cumhurbaşkanı: İran ile ilişkilerin gelişmesi için çalışıyoruz

Asya Pasifik Haber Ajansları Birliği (OANA) toplantısı içşn Seul’de bulunan IRNA Genel Müdürü Seyyid Ziya Haşimi, Cumhurbaşkanı Moon Jae ile yaptığı görüşmede, Moon Jae Cumhurbaşkanlığı döneminde iki ülke ilişkilerinin zirve yaptığını belirterek, Tahran-Seul ilişkilerinin ekonomik, siyasi ve kültürel açıdan üst düzeylere yükseldiğini fakat Trump’ın Amerika’da işbaşına gelmesi ile iki ülke ilişkilerinin de etkilendiğini söyledi.

Haşimi, Güney Kore’nin bağımsız ve güçlü bir ülke olduğunu belirterek, Tahran-Seul’ün ilişkilerin gelişmesi yönünde adım atabileceğini söyledi.

Moon Jae İn de ilişkilerin gelişmesi için çalıştıklarını ve bunun için umutlu olduğunu söyledi.

45. OANA İcra Kurulu toplantısı dün düzenlendi. IRNA 13 üyelik İcra Kurulunun üyelerinden biridir. Cuma günü de OANA Genel kurulu toplanacaktır. Genel Kurulda üyeler OANA sözleşmesi ve gelecek 3 yıl içinde yapılacaklar hakkında karar alacaklar.

OANA 43. İcra Kurulu Eylül 2018’de Tahran’da düzenlendi. OANA 43. İcra Kurulu toplantısına Rusya, Azerbaycan, Çin, Katar, Türkiye, Umman, Moğolistan, Güney Kore, Kazakistan, Japonya, Vietnam, Endonezya, Malezya, Suriye, Lübnan, Bulgaristan ve İran’dan IRNA ve Mehr Haber ajansları katıldı.

OANA 16. Genel Kurulu 2016 yılında Bakü’de düzenlendi ve bu toplantıda OANA Başkanlığı Rusya’da Azerbaycan’a geçti.

Bir sonraki toplantı Güney Kore’de düzenlenmekte ve Güney Kore de yarından itibaren OANA dönem başkanı olacaktır.

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