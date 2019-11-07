Vaizi: İran’ın planı KOEP’i yok etmek değildir

Buşehr ilinde açıklamada bulunan Vaizi, ‘’İran KOEP çerçevesinde taahhütlerini azaltmak için attığı 4. Adımda 1044 Santrifüje UF6 gaz enjekte etmeye başladı, Rusya ve Çin’de bu hususta İran’ın yanında yer almaktadır.’’ Dedi.

Vaizi, ‘’Çin ve Rusya, İran’ın KOEP’e taraf bir ülke olarak taahhütlerini tek taraflı yerine getirmesinin fakat diğer tarafların taahhütlerini yerine getirmemelerinin kabul edilemez olduğunu bildirdiler. ‘’ dedi.

Vaizi, ‘’Gerçi 4. Adımın atılması ile Avrupa ülkeleri kaygılanıp, İran’ın KOEP’ten çıkmak istediğini dile getiriyorlar, fakat bugün Fordo tesislerinde yapılan daha önceki adımlar gibi, geri alınabilir ve eğer diğer ülkeler 2017 yılındaki taahhütlerine geri dönerlerse bizde bu adımdan geri döneriz. ‘’ ifadesini kullandı.

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2012