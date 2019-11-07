Amerika, İran’ın barışçıl uzay teknolojisinden mahrum bırakmaya çalışıyor

Moğolistan’da düzenlenen 13. Asya Pasifik Uzay İşbirliği Örgütü (APSCO) Toplantısında konuşan Futuhi, üye ülkelerden Amerikan uygulamalarına karşı gelmek için APSCO çerçevesinde uygulanan programları desteklemelerini istedi.

İran uzay programını yürüten kurumlar yıllardan beri garı resmi Amerika ambargoları ile karşı karşıyadır.

1992 yılında Çin, Pakistan ve Tayland tarafından gerçekleştirilen Uzay Teknolojisi ve Uygulamaları Alanında Asya Pasifik Çoklu İşbirliği konulu çalıştay sonucunda APSCO’nun kurulma süreci başlatılmıştır. 2001 yılında resmi olarak sekreteryası oluşturulan Kuruluşun taslak konvansiyonu 2003 yılında oluşturulmuştur. Ekim 2005’de, Pekin’de APSCO Konvansiyon töreni gerçekleştirilmiştir. Konvansiyon bu aşamada 7 Asya ülkesi (Bangladeş, Çin, Endonezya, İran, Moğolistan, Pakistan ve Tayland) ve 1 pasifik ülkesi (Peru) toplam 8 ülke tarafından imzalanmıştır.

Türkiye, Temmuz 2006 tarihinde bu önemli Konvansiyonun 9. kurucu ülkesi olmuştur. 16-17 Aralık 2008 tarihinde 9 kurucu ülke bakanlık düzeyi temsilcilerinin katılımı ile 1. APSCO Konsey Toplantısı gerçekleştirilmiş ve Çin genel sekreterliği altında örgüt faaliyetlerine başlamıştır.

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2012