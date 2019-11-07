IRNA’nın katılımıyla OANA toplantısı Seul’de başladı

Seul Belediye Başkanı Park Ven Sun, açılış töreninde 1961 yılında tesis edilen OANA’nın bugün 35 Asya ülkesinden 44 üye ile Asya kıtasının en büyük medya birliği olduğunu ve kamuoyu üzerindeki etkinin yaında kamu diplomasisinin yaygınlaşması ve hatta kentlerin yakınlaşmasında önemli rolü olduğunu söyledi.

Açılış sonrası IRNA Genel Müdürü Haşimi, Güney Kore, Avustralya, Endonezya, Malezya, Kazakistan, Kamboçya, Nepal ve bazı diğer katılımcılarla görüşmelerde bulundu.

45. OANA İcra Kurulu toplantısı bugün düzenlenecektir. IRNA 13 üyelik İcra Kurulunun üyelerinden biridir. Cuma günü de OANA Genel kurulu toplanacaktır. Genel Kurulda üyeler OANA sözleşmesi ve gelecek 3 yıl içinde yapılacaklar hakkında karar alacaklar.

OANA 43. İcra Kurulu Eylül 2018’de Tahran’da düzenlendi. OANA 43. İcra Kurulu toplantısına Rusya, Azerbaycan, Çin, Katar, Türkiye, Umman, Moğolistan, Güney Kore, Kazakistan, Japonya, Vietnam, Endonezya, Malezya, Suriye, Lübnan, Bulgaristan ve İran’dan IRNA ve Mehr Haber ajansları katıldı.

OANA 16. Genel Kurulu 2016 yılında Bakü’de düzenlendi ve bu toplantısa OANA Başkanlığı Rusya’da Azerbaycan’a geçti.

Bir sonraki toplantı Güney Kore’de düzenlenecektir ve o ülke bir sonraki dönem başkanı olacaktır.

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