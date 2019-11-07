Fordo tesisinde zenginleştirilmiş uranyum üretimi başladı

Dün Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) denetçilerinin gözetiminde bugün 2000 kg UF6 gaz içeren 2800 kiloluk tanker, Fordo nükleer tesislerine yerleştirildi.

İran’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planına (KOEP) denge sağlama amacıyla taahhütlerinin azaltmasının 4. Adım dün UAEK denetçileri denetiminde atıldı ve Natanz tesislerinden Fordo tesisine 2000 kg UF6 gaz tankeri yerleştirildi.

Daha sonra Santrifüjlere UF6 gaz enjekte işlemi ve denetimler yapıldıktan sonra Santrifüjler faaliyete başladı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani iki gün önce yaptığı açıklamada, İran'ın Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütlerini azaltmanın dördüncü adımını atmaya başladıklarını belirterek, 'Yarından itibaren Fordo Nükleer Tesisleri'nde bulunan santrifüjlere gaz enjekte etmeye başlayacağız' dedi.

Ruhani, 'Yarından itibaren dördüncü adımı hayata geçireceğiz. Tabii bunu dünyadaki dost ülkelere daha öncede söyledik. Yeni faaliyetimiz de UAEK'nin denetimi ve gözetimi altında olacak ve bu kurum yarından sonraki faaliyetlerimizi üzerinde de denetim yapacak' diye konuştu.

ABD Başkanı Trump, geçen sene Mayıs ayında Kapsamlı Ortak Eylem Planından (KOEP) çekilerek, İran aleyhindeki ambargoları 3 ve 6 aylık dönemlerde yeniden uygulayacağını bildirdi.

İran, Amerika’nın KOEP’ten çekilmesinin birinci yıldönümünde KOEP’in bozulan iç dengelerini kurmak amacıyla KOEP çerçevesinde bazı taahhütlerini azaltacağını bildirdi.

İran diğer tarafların taahhütlerini yerine getirmeleri durumunda çok hızlı şekilde eski duruma geri döneceğini bunun iki ay zarfında olmaması durumunda taahhütlerin azalmasının devam edeceğini bildir.

Karşı taraf şu ana kadar taahhütlerinin yerine getirmesi yönünde bir adım atmadığından İran şu ana kadar 4 adımda bazı taahhütlerini azalttığını ilan etmiştir.

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2012