Musevi: Riyad Anlaşması Yemen krizinde çözüm değil

Musevi yaptığı açıklamada, İran’ın Yemenli gruplar arasında görüşmeler sonucu oluşturulacak kapsayıcı hükümet oluşması, o ülkenin birlik ve toprak bütünlüğüne yönelik görüşüne işaretle, her zaman işgal güçleri ile mücadele eden Yemen halkınün düşmanlarına o ülke güneyini kontrol ve işgal altında tutma izni vermeyeceğini söyledi.

Musevi, Yemen Siyasi Yüksek Konseyi Başkanı Mehdi Moşat tarafından sunulan "saldırıların karşılıklı durdurulması önerisine" olumlu yanıt vermesini tavsiye ederek, Yemen krizinin sona ermesinde ilk adımının savaşın durması ve zalimce ambargoların bitmesi ve sonraki adımının da Yemenli gruplar arasında görüşmeler olduğunu söyledi.

Yemen hükümeti ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) desteklediği ayrılıkçı Güney Geçiş Konseyi arasındaki krizi sona erdirmesi beklenen Riyad Anlaşması, dün Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da imzalanmıştı.

Anlaşma, imzalar atıldıktan sonra en geç 30 günde teknokrat bir hükümetin kurulmasını, 24 bakanlıktan 12'sinin güneylilere verilmesini, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin 15 günde Aden'e bir Emniyet Müdürü, 30 günde de Ebyen ile Dali kentlerine birer vali atamasını içeriyor.

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2012