İAEK: UAEK denetçisi şüpheli madde taşıdığı ihtimaline karşın Natanz tesislerine giremedi

İAEK tarafından yapılan açıklamada, UAEK denetçilerinin yanlarındaki eşyalar nükleer tesislerin her birine girişlerinde kontrol edildiğini belirterek, bu kadın denetçinin girişi esnasında alarm verildiğini ve bundan dolayı kendisinin tesise girilmesinin önlendiğin ifade edildi.

Açıklamada konunun İran tarafından UAEK’ya bildirildiği ve bu denetçinin izninin aldırıldığı belirtilerek, İran’ın bu hususta araştırılma yapılmasını istediği ve UAEK’nın da bu hususu kabul ettiği belirtildi.

Açıklamada, bu denetçinin Viyana’ya döndüğü belirtilerek, bu hususta araştırmanın devam ettiğini ve UAEK nezdindeki İran temsilcisinin bugün bu konu ile yönetim kurulu üyelerine bir rapor sunacağı vurgulandı.

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2012