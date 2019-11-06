İranlı bilim adamı 2019 en iyi 5 bilim insanı içinde yer aldı

Purgasemi şu an Şiraz üniversitesinin Ziraat Fakültesinde öğretim üyesi olarak faaliyetlerine devam etmektedir.
Dünya Bilim Akademisi (TWAS-CASAREP) 1983 yılında İtalya’nın Trieste kentinde Pakistanlı bilim insanı Profesör Abdülsalam anısına dünya çapından bilim insanlarının katılımıyla şekillendi.
Bu akademide dünyanın 90 ülkesinden 1116 kişi üyedir.
Akademi her sene 5 kişiyi seçerek 5 sene boyunda onların araştırmalarını desteklemektedir.
3 kitap ve yüzlerce uluslararası düzeyde makaleye sahip Purgasemi ,şu ana kadar onlarca PHD öğrencisine danışman hoca olarak tez hazırlatmıştır.
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2012
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