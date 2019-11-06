6 Kas 2019 19:49
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News Code: 83544618
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İranlı bilim adamı 2019 en iyi 5 bilim insanı içinde yer aldı

İranlı bilim adamı 2019 en iyi 5 bilim insanı içinde yer aldı

Şiraz, IRNA- Şiraz üniversitesi hocalarından Hamidrıza Purgasemi, Dünya Bilim Akademisi (TWAS-CASAREP) tarafından tek İranlı hoca ve 2019 dünya 40 yaş altı 5 bilim insanından biri olarak seçildi.

Purgasemi şu an Şiraz üniversitesinin Ziraat Fakültesinde öğretim üyesi olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Dünya Bilim Akademisi (TWAS-CASAREP) 1983 yılında İtalya’nın Trieste kentinde Pakistanlı bilim insanı Profesör Abdülsalam anısına dünya çapından bilim insanlarının katılımıyla şekillendi.

Bu akademide dünyanın 90 ülkesinden 1116 kişi üyedir.

Akademi her sene 5 kişiyi seçerek 5 sene boyunda onların araştırmalarını desteklemektedir.

3 kitap ve yüzlerce uluslararası düzeyde makaleye sahip Purgasemi ,şu ana kadar onlarca PHD öğrencisine danışman hoca olarak tez hazırlatmıştır.

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2012

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