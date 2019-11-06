6 Kas 2019 19:46
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News Code: 83544617
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General Şekarçi: Amerika ve İsrail, İran’ın askeri ilerlemesinin derinliğini biliyorlar

General Şekarçi: Amerika ve İsrail, İran’ın askeri ilerlemesinin derinliğini biliyorlar

Kum, IRNA- İran Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü General Abulfezl Şekarçi, Amerika ve sahte rejim İsrail’i, İran’dan korkularının boşuna olmadığını ve onların İran’ın askeri ilerlemesinin derinliğini bildiklerini söyledi.

Kum kentinde açıklamada bulunan General Şekarçi, ‘’Siyonist reji bir gün Nil’den Fırat’a sloganı atıyordu fakat bugün sınırlarını savunma sloganı atıyor, bu rejim bir gün sağılacaktır ve belki o gün uzak değildir. ‘’ dedi.

General Şekarçi, İran’ın en ileri teknoloji askeri teçhizatları yapma yeteneğine sahip olduğunu belirterek, ‘’İran’ın iki bin kilometre menzile sahip füzeleri sadece bir metre hata payına sahipler ve bu İran’ın nedenli ileri teknolojiye sahip olduğunu göstermektedir. ‘’ dedi.

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2012

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