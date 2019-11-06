6 Kas 2019 17:29
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Baidinejad: KOEP’in başarısızlığının dünya güvenliği için kötü sonuçları olacaktır

Baidinejad: KOEP’in başarısızlığının dünya güvenliği için kötü sonuçları olacaktır

Londra, IRNA- İran’ın Londra Büyükelçisi Hamid Baidinejad, İran’ın Kapsamlı Ortak Eylem Planı (KOEP) çerçevesindeki bazı taahhütlerini azaltma kararının diğer üyelere taahhütlerini yerine getirme fırsatı verilmek için alındığını belirterek, KOEP’in başarısızlığının dünya güvenliği için kötü sonuçları olacağını söyledi.

Sky Haber kanalına açıklamada bulunan Baidinejad, KOEP’e taraf ülkelerinin Amerika’nın ayrılması sonrası taahhütlerine bağlı kalamadıklarını ve buna karşılık da İran’ın anlaşmanın kalabilmesi için bazı uygulamalara gittiğini söyledi.

Baidinejad, ‘’Biz anlaşmaya göre bazı taahhütlerimizi azalttık, karşı tarafa bu durumun kalıcı olmayacağı ikazını yaptık ve onlardan taahhütlerini yerine getirmelerini istedik. ‘’ dedi.

‘’Biz KOEP’in yok olmaması için çalışıyoruz ve umarız karşı taraf taahhütlerini geri döner. ‘’ diyen Baidinejad, ‘’İran, KOEP çerçevesindeki taahhütlerine bağlıdır ve diğer taraflarla kalan konular hakkında müzakere etmeye hazırdır fakat onlarda tam olarak taahhütlerini yerine getirmeliler.’’ dedi.

Cumhurbaşkanı Ruhani’nin direktifi doğrultusunda bugün İran’ın KOEP çerçevesinde attığı 4. Adım Fordo tesisine UF6 gaz verilmesi ile başladı.

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2012

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