Asya Güreş Konseyi Başkanı: İran dünya güreşinin liderlerindendir

Torlihanov, İran Güreş Federasyonu başkanı Alirıza Debir’e yazdığı mektupta, İran eksi 23 milli takımının Macaristan’daki başarılarını kutlayarak, İran’ın dünya güreşinde lider ülkelerden biri olduğunu söyledi.

Macaristan'da düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda İran Milli 23 Yaş altı Grekoromen Güreş Takımı, 3 altın ve 3 bronz madalya ile şampiyonluğa ulaştı.

1-3 Kasım tarihleri arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda Meysem Dilhani, Muhammedrıza Gerayi ve Ali Ekber Yusifi birer altın, Mehdi Muhsinnijad, Seccad İmenteleb ve Muhamemd Hadi Sarevi virer bronz madalya sahibi oldular.

İran, Romanya'da düzenlenen 2018 Dünya 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda 4 bronz madalya ile altıncı sırada yer almıştı.

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2012