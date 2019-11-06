Traktör ve İstiklal maçı bu hafta dünyada en fazla izlenen maç oldu

Transfermarkt resmi sitesinin bildirdiğine göre, İki takım İran Süper Lig karşılaşmaları çerçevesinde Tebriz’de karşı karşıya geldiler.

4-2 İstiklal takımının aldığı karşılaşma 100 bin kişi tarafından izlendi.

Bu hafta Borussia Dortmund ile wolfsburg karşılaşmsı 80 bin, Real Madrid- Betis Sevilla karşılaşması 70 bin ve Arsenal- Wolverhampton karşılaşması 60 binn kişi tarafından izlendi.

Bu site geçen aylarda yayınladığı bir istatistikle Traktör takımını taraftarın maçları izlenmesi yönünden dünyanın 5. Sırasında yer aldığını bildirdi.

Traktör takımının her maçı ortalama 66 bin 833 seyirci tarafından izlenmektedir.

Listede Dortmond takımı 81 bin 365 seyirci ile birinci, Barselona 77 bin 31 seyirci ile ikinci, Bayern Münih 75 bin seyirci ile 3. Sırada yer almaktadır.

Listede Manchester United 73 bin 73 bin 432 seyirci ile dördüncü, Arsenal 50 bin 293 seyirci ile altıncı ve Real Madrid 60 bin 122 seyirci ile 7. sırada yer almaktadır.

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2012