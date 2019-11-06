Rusya, Amerika’da İran’ın petrol ambargosuna son vermesini istedi

Olyanov, İran’ın nükleer anlaşma çerçevesindeki taahhütlerini azaltması için attığı 4. Adım ile ilgili Twitter’den yaptığı açıklamada, ‘’İran’ın nükleer anlaşmadan sapması öngörülebilir bir şeydi zira İran her iki ayda bir taahhütlerini azaltacağını ilan etmiştir. ‘’ dedi.

Olyanov, ‘’Nükleer anlaşmanın ayakta kalması nükleer konular ve ekonomik konular arasındaki dengeye bağlıdır ve anlaşmanın tüm tarafları ister nükleer ister ekonomik taahhütlerine bağlı kalmalılar ve Amerika’da İran petrolüne yasa dışı ambargo uygulama çabalarından vazgeçmeli, bu çözüm yolu kolay fakat uygulaması zordur.’’ diye yazdı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani dün yaptığı açıklamada, İran'ın Nükleer Anlaşma kapsamındaki taahhütlerini azaltmanın dördüncü adımını atmaya başladıklarını belirterek, 'Yarından itibaren Fordo Nükleer Tesisleri'nde bulunan santrifüjlere gaz enjekte etmeye başlayacağız' dedi.

Ruhani, 'Yarından itibaren dördüncü adımı hayata geçireceğiz. Tabii bunu dünyadaki dost ülkelere daha öncede söyledik. Yeni faaliyetimiz de UAEK'nin denetimi ve gözetimi altında olacak ve bu kurum yarından sonraki faaliyetlerimizi üzerinde de denetim yapacak' diye konuştu.

Ruhani konuşmasında şu ifadeleri kullandı: 'Dördüncü adımımızdan da daha önceki adımlar gibi geri dönebiliriz. Onlar tam olarak taahhütlerine geri dönseler, biz de taahhütlerimize eksiksiz döneriz. ‘’ ifadesini kullandı.

Ruhani, ‘’Yarın başlatacağımız adım, Fordo'da yapılacaktır. Nükleer Anlaşma gereği Fordo'da 1044 santrifüjümüz var. Nükleer Anlaşma uyarınca bunların Fordo'da aktif olması ancak gaz enjekte edilmemesi kararlaştırılmıştı. İran Atom Enerji Kurumu'na yarından Fordo'da gaz enjekte işlemini başlatması talimatını verdim. Onlar yaygara kopararak, Fordo'da neden bunu yapıyorsunuz diyebilirler. Onların Fordo ve santrifüjlere ilişkin hassasiyetini biliyoruz. Ancak onlar taahhütlerini yerine getirdiklerinde biz gaz enjekte etmeyi durdururuz ve bu adımdan geri dönebiliriz. Tek taraflı olarak taahhütlerimizi ifa edemeyiz. Aynı zamanda bazı ülkelerle sorunların çözülmesi için yaptığımız görüşmelere de bağlıyız ve böyle devam edeceğiz.’’ İfadesini kullandı.

Ruhani, ‘’ Onlar bugünden önce bir sonuca varmamız için çabaladılarsa bir sonuç alınmadı. Dolayısıyla dördüncü adımı atmak tan başka çaremiz kalmadı. Onların yine önlerinde 2 ay vardır ve bu iki aylık süre içerisinde yinede görüşmelerimiz olacak. Eğer doğru çözüm yolunu bulursak ve yaptırımlar kaldırılırsa, petrolümüzü kolaylıkla satabilirsek, bankalardaki para ve varlıklarımızı kullanabilirsek ve sigorta ile demir çelik sektörü üzerinde yaptırımlar kaldırılırsa, biz de tamamen ve tam kapsamlı olarak eskiye döner ve taahhütlerimizi eksiksiz yaparız.’’ dedi.

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2012