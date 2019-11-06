İran, ucuz internet bakımından dünyada 4. Sıradadır

Nazımi yaptığı açıklamada iddiaların aksine İran’da internet tarifelerinin aile geçim sepeti içinde ve alım gücü kıyaslaması ile çok düşük rakamlar oluşturduğunu söyledi.

Nazımi, ülkede 20 aileden fazla aile barındıran köylerin yüzde 80’inin hızlı internet ve cep telefonundan yararlandığını ve bakanlığı önemli görevlerinden birinin bu hizmetlerin tüm yurtta yaygınlaştırılması olduğunu söyledi.

İran’a ait 250 cep telefonu aplikasyonunun piyasada faal durumda olduğunu ifade eden Nazımi, bunların büyük oranının İranlı uzmanlar tarafından planlanıp uygulandığını söyledi.

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2012