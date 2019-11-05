5 Kas 2019 18:49
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News Code: 83544008
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İran, Irak’ta diplomatik mekanların korunmasını istedi

İran, Irak’ta diplomatik mekanların korunmasını istedi

Tahran, IRNA- İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Seyyid Abbas Musevi, İran’ın Irak’tan İran diplomatik mekanlarının korunması yönünde tedbirlerini arttırmasını istediğini bildirdi.

Musevi yaptığı açıklamada, İran’ın Kerbela kentinde bulunan konsolosluğuna yönelik saldırısını mahkum ederek, bu olayları mahkum etti.

Musevi, ‘’İran siyasi yollarla diplomatik mekanların korunmasına yönelik kaygılarını karşı tarafa ileterek Irak’ta bulunan diplomatik mekanlarının korunmasının arttırılmasını istemiştir. ‘’ dedi.

Son günlerde İran’ın Kerbela kentinde bulunan konsolosluk binasına bazı kişiler tarafından saldırılar düzenlenmiştir.

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2012

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