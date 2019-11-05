İran, Irak’ta diplomatik mekanların korunmasını istedi

Musevi yaptığı açıklamada, İran’ın Kerbela kentinde bulunan konsolosluğuna yönelik saldırısını mahkum ederek, bu olayları mahkum etti.

Musevi, ‘’İran siyasi yollarla diplomatik mekanların korunmasına yönelik kaygılarını karşı tarafa ileterek Irak’ta bulunan diplomatik mekanlarının korunmasının arttırılmasını istemiştir. ‘’ dedi.

Son günlerde İran’ın Kerbela kentinde bulunan konsolosluk binasına bazı kişiler tarafından saldırılar düzenlenmiştir.

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2012