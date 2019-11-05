Metresi 6.5 Tümen, Tokyo Film Festivali'nde parladı

İranlı yönetmen Said Rustayi'nin yazıp yönettiği Metresi 6.5 Tümen filmi, bu festivalde en iyi yönetmen ve en iyi erkek oyuncu ödüllerini kazanmayı başardı.

Filmin yönetmeni Rustayi en iyi yönetmen ödülünü, Nevid Muhammedzade ise filmde gösterdiği performans nedeiyle en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. Öre yandan Danimarka yapımı Amca filmi en iyi film ödülüne değer görüldü.

32. Tokyo Film Festivali'nin kapanış töreni bugün yapıldı. Festivale İran'ın yanı sıra ev sahini Japonya ve Çin, Ukrayna ve Fransa'dan filmler katıldı.

32. Tokyo Film Festivaki 28 Ekim- 5 Kasım tarigleri arasında Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlendi.