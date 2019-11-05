Fars Körfezi Üniversitesi ile İtalyan Araştırma Enstitüsü arasında mutabakat zaptı imzaladı

Fars Körfezi Üniversitesi Yabancı Öğrenciler ve Uluslararası İşler Müdürü Areş Hüsrevi, mutabakat zaptının uzaktan algılama, bilim ve radar ile karşılıklı olarak ilgilenilen diğer alanlara uygulandığını ve iki üniversiteden araştırmacılarin Fars Körfezi'ndeki çevre ve atmosferik bilimleri ortaklaşa çalışacağını belirtti.

Mutabakat zaptının fakülte ve öğrencilerin değişimi, ortak araştırma projeleri, ortak uluslararası etkinlikler ve öğretim ve araştırmaya katılım gibi hükümleri içerdiğini kaydeden Hüsrevi, 'Bunun sonucunda, bu araştırma enstitüsünün araştırmacıları birkaç ay boyunca İran'da kalacak ve ortak araştırma ve istişarelerde bulunacaklar’ diye ekledi.

Daha önce de Fars Körfezi Üniversitesi ile İtalyan Atmosferik Bilimler ve İklim Enstitüsü arasında bir mutabakat zaptı imzalanmıştı.