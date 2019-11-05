Gale Bala Köyü, Turan Milli Parkı'nın bakir doğasına açılan bir penceredir

Gale Bala köyü, Biyarcüment köyüne 24 kilometre uzaklıkta, Şahrud'un 140 kilometre güneyinde yer almaktadır.

Gale Bala köyü, özel mimarisi ile ayırt edilir ve eski atmosferi korunmuştur.

Tarım arazileri buğday, arpa, biber ve şalgam gibi ürünlerle karakterize edilirken, meyve bahçeleri nar, ceviz, kayısı, sarı incir ve üzüm ile bilinmektedir. Bütün bunlar, bu köye önemli bir güzellik kazandırdı ve şimdi renkli bir sonbahar yaprakları olan ağaç yaprağıdır.

Dilber ve Ali Angar ovaları, Harturan koruma alanında bulunan ve köyün çekiciliğini artıran Gale Bala kasabası yakınında bulunan Turan Milli Parkı'nın bir parçasıdır ve turistler, doğa severler ve gezginler bölgenin güzelliğinin tadını çıkarabilir.

Turan Milli Parkı, hayvan çeşitliliği nedeniyle İran Afrikası olarak biliniyor. Harturan, çölde yaşayan çeşitli hayvan türleri için geniş bir habitattır. Alanı yaklaşık 1 milyon 407 bin hektardır ve bu onu Tanzanya'daki Serengeti'den sonra dünyanın en büyük vahşi Afrika hayvanlarının yaşam alanı haline getirmektedir.

Harturan'ın en ünlüsü Asya çitaları ve İran zebraları olan 250'den fazla memeli, kuş, sürüngen ve amfibi türü vardır.Gale Bala köyünde 30 kişi kapasiteli ekoturizm tesisleri bulunuyor ve turistler için bölgede hiç sorun yok.