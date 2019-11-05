49. Uluslararası Rüşt Film Festivali'nde 32 animasyon vizyona girecek

Bu festivale katılacak animasyonlar arasında 14 ülkeden 17 yabancı animasyon ile İran'dan 15 eser yer alıyor.
Festivalde Kanada, İngiltere, Hindistan, Fas, İtalya, Polonya, Meksika, Portekiz, BAE, Singapur, Japonya, Özbekistan, Fransa ve Tayvan'dan animasyon filmleri yer alacak.
49. Uluslararası Rüşt Film Festivaki 15-22 Kasım tarihleri arasında başkent Tahran'da, 23 Kasım 2019- 8 Mayıs 2020 arasında diğer illerde 6 ay boyunca düzenlenecek.
Uluslararası Rüşt Film Festivali, İran Eğitim ve Öğretim Bakanlığı Araştırma ve Planlama Kurumu tarafından düzenlenecektir.
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