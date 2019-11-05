Yarından itibaren nükleer anlaşma tahhütlerimizi azaltmanın dördüncü adımını uygulayacağız

Azadi İnovasyon Fabrikası'nın açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 'Yarından itibaren dördüncü adımı hayata geçireceğiz. Tabii bunu dünyadaki dost ülkelere daha öncede söyledik. Yeni faaliyetimiz de UAEK'nin denetimi ve gözetimi altında olacak ve bu kurum yarından sonraki faaliyetlerimizi üzerinde de denetim yapacak' diye konuştu.

Ruhani konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

'Dördüncü adımımızdan da daha önceki adımlar gibi geri dönebiliriz. Onlar tam olarak taahhütlerine geri dönsele, biz de taahütlerimize eksiksiz döneriz. Kriteri Ocak 2019 olarak belirledik.

Yarın başlatacağımız adım, Fordo'da yapılacaktır. Nükleer Anlaşma gereği Fordo'da 1044 santrifüjümüz var. Nükleer Anlaşma uyarınca bunlarun Fordo'da aktif olması ancak gaz enjekte edilmemesi kararlaştırılmıştı. İran Atom Enerji Kurumu'na yarından Fordo'da gaz enjekte işlemini başlatması talimatını verdim.

Onlar yaygara kopararak, Fordo'da neden bunu yapıyorsunuz diyebilirler. Onların Fordo ve santrifüjlere ilişkin hassasiyetini biliyoruz. Ancak onlar taahhütlerini yerine getirdiklerinde biz gaj enjekte etmeyi durdururuz ve ve bu adımdan geri dönebiliriz.

Tek taraflı olarak taahhütlerimizi ifa edemeyiz. Aynı zamanda bazı ülkelerle sorunların çözülmesi için yaptığımız görüşmelere de bağlıyız ve böyle devam edeceğiz.

Onlar bugünden önce bir sonuca varmamız için çabaladılarsa bir sonuç alınmadı. Dolayısıyla dördüncü adımı atmak tan başka çaremiz kalmadı. Onların yine önlerinde 2 ay vardır ve bu iki aylık süre içerisinde yinbe görüşmelerimiz olacak. Eğer doğru çözüm yolunu bulursak ve yaptırımlar kaldırılırsa, petrolümüzü kolaylıkla satabilirsek, bankalardaki para ve varlıklarımızı kullanabilirsek ve sigorta ile demir çelik sektörü üzerinde yaptırımlar kaldırılırsa, biz de tamamen ve tam kapsamlı olarak eskiye döner ve taahhütlerimizi eksiksiz yaparız.'