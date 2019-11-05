Hürmüz Barış Girişimi; Fars Körfezi İş Birliği Konseyi için tekrar olmayacak bir fırsat

Hürmüz Barış Girişimi'nin İran İslam Cumhuriyeti tarafından Fars Körfezi'nin güney kıyısında yer alan 6 ülkeye bildirilmesi, bu körfezin kuzey kıyısında yer alan en önemli ülkesi olan İran'ın iş birliği ile Körfez ülkelerince bölge güvenliği ve istikrarının sağlanması amacıyla yapıldı.

Dünya enerjisinin kalbi sayılan Fars Körfezi ve çevresinde devasa petrol ve gaz rezervlerinin olması nedeniyle İran, bu bölgedeki konumunu dikkate alarak, mevctu sorunların çözümüne yönelik böyle bir plan ve girişimi sunmuştur.

Aslında Fars Körfezi bölgesindeki sorun ve ihtilafların ortaya çıkmasının asıl nedenlerinden biri, bazı bölge ötesi ülkelerin ayrıştırıcı politika ve varlıklarından kaynaklanmaktadır. Bu oyuncular çıkarlarının sağlanması, silahlarının satılması ve bölge petrol gelirlerinin kendilerine dönmesinin tek yolunun bu ayrıştırıcı politikalarda yattığı bilgisinden hareketle, bölge ülkelerinin birlikte kendi sorunlarını çözmelerini engellemeye ve tansiyon olmaksızın ilişkilerinin sürüdürülmesini önlemeye çalışmaktadırlar.

Son aylarda bölgede tansiyonların yükselmesi ile, başta Fars Körfezi güney kıyısındaki ülkeler olmak üzere dünyanın birçok ülkesine kanıtlanan ilke, bölge ötesi güçlerin kendi çıkarlarını gözeterek ve resmi açıklamalarına rağmen, konuya dahil olmamaları ve sorunun ortaya çıktığı durumda, daha fazla inceleme veya araştırma bahanesiyle eylem ve hareket geçmemeleriydi.

Bu bağlamda, Fars Körfezi kıyısındaki ülkelerin asıl kaygılarından biri, İran ve dünya güçleri ile anlaşmasının olasılığıdır. Bunun en iyi örneğine bazı bölge ülkelerinin İran ile 6 dünya gücü arasında imzalanan Nükleer Anlaşma'da rastlayabiliriz.

Son söz olarak, geç olmadan Fars Körfezi'nin kıyısındaki Arap ülkelerinin ortak tarih, çıkar ve coğrafya paydasında ve uzlaşmak için en iyi temel olarak, harekete geçmelerinde ve bağımsız olarak, vaatlerini hiçbir zaman yerine getirmeyen dünya güçlerinin ve bölge ötesi oyuncuların baskısında kalmaksızın, birlik ve beraberlik içerisinde kritik ve önemli bölge sayılan Fars Körfezi,'nin güvenliği ve istikrarı için faaliyet etmelerinde fayda vardır diyebiliriz.