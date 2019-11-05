Tarih boyunca İran ve Türkiye iki büyük medeniyetin temsilcisi olarak uzun yıllar beraber çalıştılar

Tahran'da düzenlenen Batı Asya Belediyeler Birliği Dönem Konferansı'na katılan Gaziantep Üniversitesi Rektörü Ali Gür, İRNA muhabirine verdiği röportajda, son yüzyılda özellikle İran ve Türkiye'nin yükselen değerleri olduğunu ve birlikte yapacakları çok güzel şeyler olduğunu ifade etti.

Rektör Gür'le yaptığımız röportajın metni şu şekildedir:

İran ve Türkiye'nin belediye iş birliğinin nasıl değerlendiriyorsunuz? İki ülke belediyeleri arasında iş birliğinin ne gibi sonuç ve etkileri olur?

Detayları tartışmak yerine asılda olanı birlikte başaralım itiyoruz. Türkiye çok büyük bir artılım kaydetti. İran da medeniyet köklerine bağlı ulusal bir şekilde bilinci olan yüksek bir millet. Dolayısıyla bu iki millet, hem sömürüye karşı hem de nesillerini korumak için çok güzel birliktelikler yapabilirler. Ben Gaziantep Üniversitesi Rektörü olarak, şehrimizin rol model şehirlerden birisi olduğunu, zira uzun yıllar önce Gaziantep şehri ile Tahran şehri kardeş şehirler ilan edildi ve iki belediye ortak çalışıyor. Benim burada bulunma amaçlarımdan birisi de Asya Belediyeler Birliği Başkanı Fatma Şahin'in buraya katılamasından kaynaklı olarak ona temsilen burada bulundu. Bir de Gaziantep Ünivesitesi olarak İran'da önemli ünibversitelerle iş birliği görüşmeleri yapıyoruz. Hedefimiz de üniversiteler olarak özellikle Türkiye ve İran arasındaki iş birliğini geliştirerek, topluma yansımasını istiyoruz. İran'ın çok güçlü medeniyeti var. Türkiye ile birlikte hareket edebilirse, toplumsal olarak çok güzel işler başaracaklar diyorum ve bu toplantının da en azından toplanmak, dertleşmek ve ortak bilincş oluşturması açısından faydalı olduğunu düşünüyorum.

İran ve Türkiye belediyeleri arasındakli ilişkileri geliştirmek için ne tür adımlar atılabilir?

Bazen aynı travmaya maruz kalırsanız, birbirinizi daha iyi anlayabiliyorsunuz. Uzun yıllardır özellikle İran, belli alanlarda Amerika başta olmak üzere Batı medeniyetinin kıskacında. Bir taraftan yok edilmeye çalışılırken, bir taraftan da milli bilinç ortadan kaldırılıyor. Son zamanlarda yükselen Türkiye de aynı kıskaca maruz bırakılıyor. Artık Türk halkı, İran halkını çok daha iyi anlıyorlar. Özellikle yönetimsel kademelerde de birliktelikler ve güzel şeyler olduğu zaman, gelecekte daha güzel günler bekleyecek. En önemli şeylerden biri, özellikle nükleer silahsızlanma ile ilgili ambargo yapılırken, milleti ile birlikte Türkiye devleti en büyük desteği veren ülke oldu. Dolayısıyla en sıkışık zamanlarda bile iki millet birbirini bırakmıyorlar. Ben umuyorum ki gelecekte halkların bu bütünlüğü aynı zamanda siyasal olarak yönetimlerin de birlikteliğine doğru gidecek. Özellikle Batı medeniyeti yüzyıl savaşlarını, otuz yıl savaşlarını bitirip bir birlik kurabildiyseler, biz de çok rahatlıkla bir birlik kurabiliriz ve geç kalmadan bu birlikteliği en kısa zamanda kurmak zorundayız.

Batı Asya Belediyeler Birliği'nin İslam dünyasındaki gücü ve etkinliği ne durumda? Bu kurum, İslam dünyası ülkeleri arasında nasıl olumlu bir etki bve katkı sağlayabilir?

Türkiye, AB'ye üye olmak için aday ülkelerin başında geliyor. Uzun yıllardır girmesi gereken bir ülkeyken, özellikle Avrupa Birliği kendi Hristiyan lobisi üzerinden büyük müslüman etkin bir ülkeyi kabul etmek istemiyor. Diğer taraftan baktığınızda Türkiye modern dünyanın Ortadoğyu'ya açılan en önemli kapısı. Bu açıdan baktığımızda İran'ın kıskaçtan kurtulması için bu modern dünyaya açılan en önemli kapı olan Türkiye'nin bu konuda çok büyük ve ciddi bir destek verebileceğini düşünüyoruz. Bu birliktelik özellikle Batı Asya Belediyeler Birliği'nin içerisinde İran gibi güçlü bir ülkenin olması, daha güzel ilişkilerin gelişmesine sebep olacaktır. Bu gücü iyi kullanmak lazım. Türkiye bu konuda İran'a destek verdiği müddetçe İran'ın önü daha çok açılacaktır. Bu açıdan bu birlik çok önemli.

Batı Asya Belediyeler Birliği'nin dünya genelinde büyük bir güç olduğunu söyleyebilir miyiz?

Kendi gücünü yeni keşfeden, önce konuşarak birlikteli oluşturmaya çalışan ve gelecekte bu gücü çok aktif şekilde dünya kamuoyu ile paylaşan bir yapıya dönüştürecektir. Şuanda her ne kadar Batı dünyası bizim kurduğumuz birliktelikleri biraz açığa düşürmek için uğraşsa da artık Türkiye ve İran başta olmak üzere birçok Asya ülkesi ve özellikle Batı Asya ülkeleri, Ortadoğu'da çok güzel projelere imza atıyorlar. Ben şu anda doğru noktada bulunduğumuzu birlikte konuşabildiğimizi ve proje üretebildiğimizi gördükçe, gelecekten çok daha ümitliyim. İnşallah gelecekte dünya kamuyou, Batı dünyası bu birlikteliği konuşacak. Bu birliktelik çok güçlü.