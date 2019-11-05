Uluslararsı Tebriz Bilgisayar, Güvenlik Ekipmanları ve Mobil Fuarı faaliyete başladı

Dün gece açılışı yapılan fuarda İran'dan Doğu Azerbaycan, Tahran ve Elburz illeri ve Çin, Güney Kore, Japonya ve Tayvan gibi ülkelerden temsilciler katıldı.

Bilgisayar donanımı türleri, muhasebe yazılımı,, bilgisayar uygulaması, mağaza yönetimi yazılımı, tablet ve notbook , SIM kart operatörü, WiMAX, internet hizmetleri, mağaza ve restoran paketleri, mağaza terazileri, Ağ Ekipmanları ve Hizmetleri, Kapalı devre televizyon kamerası ve Güvenlik Sistemleri, , Bilgisayar Ekipmanları ve Aksesuarları, Bilgi teknolojisi , Kesintisiz güç kaynağı , kitap ve eğitim hizmetleri vb malzemeler bu fuarda gözler önüne serilmektedir.

Uluslararası Tebriz Bilgisayar, Güvenlik Ekipmanları ve Mobil Fuarı 4-8 Kasım’da Tebriz Uluslararsı Fuarı'nda düzenlenmektedir.