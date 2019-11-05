23 yabancı turist Haf’ın tarihi yerlerini gezdi

İRNA’ya konuşan Haf Kültürel Miras, Turizm ve El Sanatları Kurumu Başkanı Baakide, Avrupalı turistlerin safran ekimi altında olan tarlaları ziyaret etmesinin yanı sıra, bir miktar safran çiçeğini sembolik olarak aldıklarını açıkladı.

Bu sene Haf’ta 4300 dönümde safran ekimi gerçekleşmiştir.

Bu yılın başından bu yana, 130 yabancı turist Haf'a seyahat ederek bu ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezdiler.Haf ilçesinde bulunan 400 tarihi eserden 92 eser Ulusal Miras Listesi'nde yer almaktadır.140 bin nüfusa sahip Haf ilçesi Şiileri kutsal kenti Meşhed’e 267 kilometre mesafededir.