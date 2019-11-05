ABD zorbalıkla cellat ve kurbanın yerini değiştiremez

ABD rejiminin tek taraflı yaptırımlara bağımlı hale gelmesinin bu rejimi yönetenleri çok pasif bir duruma düşürdüğünü açıklayan Musevi, 'Bunlar, İran halkının demirden irade ve kararlılığına karşı yenilgilerinden kaçmak için, içi boş yaptırımları devreye sokuyor' dedi.

Tek taraflı yaptırımları kınayan Musevi, 'Daha önce defalaraca söylediğimiz gibi, bu tür kararlar sadece bu rejiminin diplomatik ve mantık dolu stratejileri kullanamamasından kaynaklanıyor. Ayrıca bu eylemler, ABD'nin uluslararası önemli konu ve ülkelere karşın zorba politika güttüğünün göstergesidir' değerlendirmesinde bulundu.

Beyaz Saray'ın 4 Kasım bildirisinin gerçekleri değiştirmeye kalkışmak olduğunun altını çizen İranlı yetkili, 'Beyaz Saray her daim edepsizce ve diplomatik olmayan bir dil kullanaraki 40 yıl önce ABD ve İran hükümetleri arasında Cezayir Anlaşması iel sonlanan bir meseleyi ve kapalı bir sosyayı açık tutmaya çalışarak, gerçekleri ve tarihi değiştirmeye ve tahrif etmeye yelteniyor' diye konuştu.

ABD Hazine Bakanlığı, daha önce yaptırım uyguladığı İran İslam İnkılabı Rehberi Ofisi'nden bu defa birkaç kişiyi yaptırım listesine ekledi. Bunların yanı sıra Genelkurmay Başkanlığı ile Ayetullah Hamanei'ye yakın 9 kişi bu listeye dahil edilerek, ABD'nin İran halkına karşı ekonomik terörü yeni bir boyuta taşımaya çalıştığı ortaya çıktı.