İran Emir Kebir Teknik üniversitesi, Türk üniversitelerle geniş işbirliğine sahiptir

Golru, Gaziantep üniversitesinden bir heyetle yaptığı görüşmede, üniversitenin 14 bin öğrencisi olduğunu bunların yarısının lisansüstü eğitim gördüğünü ve öğrencilerin yüzde 35’nin de kızlardan oluştuğunu söyledi.

Üniversitenin 1o hocasın bugüne kadar bakanlık düzeyine yükseldiğini ifade eden Golru, üniversitenin tüm eğitimini İngilizce verebilecek kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

Golru üniversitenin Türkiye’de 54 üniversite ile işbirliği yaptığını ve 4 üniversite ile de hoca ve öğrenci değişim programı olduğunu söyledi.

Gaziantep üniversitesi hocası Ali Gür’de yaptığı açıklamada, üniversitelerinin geniş araştırma merkezine sahip olduğunu ve çeşitli sanayi dalları ile işbirliği yaptığını belirterek, okullarından 4500’ü yabancı 54 bin öğrencinin öğrenim gördüğünü söyledi.

Gür, Gaziantep üniversitesinde 40 İranlı öğrencinin lisansüstü eğitim gördüğünü ve 8 İranlı öğretim görevlisinin de faaliyette bulunduğunu belirterek, okullarının Emir Kebir üniversitesi ile işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

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2012