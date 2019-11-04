Ruhani, İranlı güreşçilerin dünya şampiyonasını kutladı

Macaristan'da düzenlenen şampiyonada İranlı güreşçiler, 3 altın ve 3 bronz madalya ile şampiyonluğa ulaştı.

Ruhani mesajında İranlı güreşçilerin İran’ı onurlandırdıklarını ve bu şampiyonadan dolayı İran halkı özellikle sporcuların anne ve babalarını kutladığını söyledi.

Ruhani, doğru planlamalarda tüm alanlarda özellikle gelecek olimpik oyunlarında İranlı sporcuların daha çok başarı kazanmasını temenni etti.

1-3 Kasım tarihleri arasında Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de düzenlenen Dünya 23 Yaş Altı Grekoromen Güreş Şampiyonası'nda Meysem Dilhani, Muhammedrıza Gerayi ve Ali Ekber Yusifi birer altın, Mehdi Muhsinnijad, Seccad İmenteleb ve Muhamemd Hadi Sarevi virer bronz madalya sahibi oldular.

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2012