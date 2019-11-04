İleri teknoloji IR6 Santrifüjlere gaz verme işlemi başladı

Salihi törende yaptığı açıklamada bugün IR6 Santrifüjlerin 30’lu zincirinin faaliyete başladığını ve iki aylık sürede 15 yeni nesil Santrifüjün kurulduğunu belirtti.

Salihi, son iki ayda İran’ın sahip olduğu üretim kapasitesinin 2660 su artarak, 8660 suya ulaştığını belirterek, İran’ın 3. Adımı öncesi uranyum üretim miktarının günde 450 gr iken, bu rakamın günde 10 kat artarak, 5 bin grama ulaştığını söyledi.

Salihi, İran Atom Enerjisi Kurumunun 15 bin personelini takdir ederek, daha önce 10 ve 20’ zincir IR6 Santrifüjlerin kurulduğunu ve bugün da 30’lu zincirin kurulduğunu söyledi.

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2012