İran ve Avrasya 2 milyar dolar ticaret hacmini gerçekleştirmek istiyor

Avrasya Anlaşması ile ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan İran Tarım Cihadı Bakan Yardımcısı Mehdi Kazımnejad, 'İran'ın Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Ermenistan ve Belarus'u kapsayn Avrasya Birliği'ne üye ülkelerle ticareti 27 Ekim'de resmen başladı' dedi.

İran ve Avrasya Birliği arasındaki anlaşmanın tecihli ticaret türünden olduğunu açıklayan Kazımnejad, 'Bu anlaşmaya imza atarak, tüm sınırlarda malların gümrük vergisi sıfır olacak' diye konuştu.

Avrasya Birliği'ne üye ülkelerin nüfusunun 180 milyon civarında olduğunu dile getiren İranlı yetkili, 'Bu pazar, İran'ın ihracat ve ithalat için iyi kullanılabilir bir pazardır' değerlendirmesinde bulundu.

Yaptırımların İran-Avrasya Birliği Anlaşması üzerindeki etkisine de işaret eden Kazımnejad, 'Yaptırım her hangi bir koşulda birçok konu üzerinde etkisi olabilir, ancak Avrasya Anlaşması'nın yaptırım koşullarında imzalanması, çok iyi bir avantaj sunuyor ve bu yüzden yaptırımlar, bu anlaşmaya etki bırakacak düzeyde değildir' diye ekledi.