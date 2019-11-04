İş tedavisinde İran, dünyada üçüncü sırada

İran'ın dünyada iş tedavisinden ABD ve Kanada'nın ardından üçüncü olduğunu dile getiren İran Rehabilitasyon Bilimleri Üniversitesi Rektör Yardımcısı İbrahim Pişyare, 'İş tedavisi İran'da, Ortadoüu çapında çok önemli bir yer tutuyor ve Kuveyt ve ürdün gibi ülkeler, ibu sektörü kurmak için bizim tecrübelerimizi yaplaştı' diye konuştu.

Bahreyn ve Azerbaycan gibi komşu ülkelerin de bu konuda İran'dan destek istediklerine değinen Pişyare, İranlı araştırmacıların beyin gelci geçiren çocuklara kapsamlı pratikler ürettiğini ve bu bağlamda İran'ın dünyanın beşinci ülkesi olduğunu sözlerine ekledi.