İran Dışişleri Bakanı Yardımcısı, Yayılmayı Önleme Konferansına katılmak için Moskova’ya gidecek

İrakçı bu konferansta İran temsilcisi olarak, İran nükleer anlaşması konulu özel bir panelde, KOEP'in son durumunu değerlendirecek.

Konferans, 7-9 Kasım tarihlerinde 40 ülkeden 250 uluslararası kuruluşun katılımıyla Moskova'da gerçekleşecek.

Rusya Federasyonu Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, AB Dışişleri Bakanlığı Genel Sekreteri Helga Schmidt ve Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Silah Kontrolü ve Silahsızlanma Daire Başkanı Fu da forumda bir konuşma yapacak.

Konferansın resmi internet sitesine göre, "Moskova Yayılmayı Önleme Konferansı (Nükleer Enerji, Silahsızlanma, Yayılma Önleme), dünyanın nükleer konulardaki en büyük forumlarından biridir.

MNC, 2010'daki kuruluşundan bu yana, tüm paydaş ülkelerden gelen yetkililerin, diplomatların ve uzman topluluk üyelerinin yapıcı bir diyaloga girebilecekleri, görüşlerini ve bulgularını sunabilecekleri ve genel oturumlar sırasında fikirlerini paylaşabilecekleri lider bir platform olarak öne çıkmıştır.

"2019 MNC, 40'tan fazla ülkeden ve sahadaki kilit uluslararası organizasyonlardan (CTBTO, IAEA, UNODA) 250 katılımcıya ev sahipliği yapacak.